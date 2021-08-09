Dolar/TL 8,65 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,65 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolara olan talebin artması ile 8,6432 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselişle 8,6311'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 10,1680'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 11,9890'dan satılıyor.

Dolar endeksi geçen hafta cuma günü 92,8 ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise dolardaki güçlenme ile geçen hafta yüzde 0,9 değer kaybetmesinin ardından bugün de 1,1743 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de geçen hafta pozitif istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları açısından belirleyici bir diğer veri olan enflasyona çevrildiği aktararak, veri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımına ilişkin izleyeceği takvime dair önemli sinyallerin alınabileceğini söyledi.

Bu açıdan döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildirdi.

Dolar/TL 8,65 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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