Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,28'den, sterlin ise 12,01'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 8,6724'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,6521'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 10,2893'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0150'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 92,08 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi. Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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