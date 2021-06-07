Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,52, sterlin ise 12,23'ten satılıyor.

Geçen hafta tarihi zirvesini 8,7738'e taşıyan ve geniş bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek haftayı 8,6580 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6510'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,5210'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 12,2310'dan satılıyor.

HAZİNA BAKANI YELLEN'İN AÇIKLAMALARI ÇOK GÜÇLÜ BİR ETKİ GÖSTERMEDİ

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasasında iyileşmenin sürdüğünü göstermesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından 90,6 seviyelerinden 90 sınırına kadar geriledi. Yeni haftaya ise sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1'lik artışla 90,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin çok güçlü olmadığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, dolar endeksinin 90 kritik eşiğinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 90,6 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Merak etmeyin birileri çıkar faizleri düşüreceğiz diye söyler 6 ayda düşen dolar 6 saatte tekrar fırlar?
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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