Güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,59 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,11'den, sterlin ise 11,85'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,4267 ve en yüksek 8,5442 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 8,5354'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8,5890 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,5 artışla 10,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 11,8560'tan satılıyor. Dün 93 sınırını test eden dolar endeksi bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1780'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bu gelişmelerle küresel dolar talebinin arttığını söyledi. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 93,2'nin direnç, 92,3'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor
Yorumlar (1)
Yalçın KIZMAZ:Yine birşeyler dönüyo dolar gündem edildi yine hayırlısı.
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