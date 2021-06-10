5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
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5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Üst üste 5 gündür düşen dolar/TL, 8,57 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,44'ten, sterlin ise 12,09'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,5675 ve en yüksek 8,6223 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 gerileyerek 8,5881'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,5770'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 10,4448'den, sterlin/TL ise 12,0973'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 89,8-90,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün 90,2 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının takip edileceğini söyledi. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması durumunda dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş yaşanabileceğini aktaran analistler, ECB'nin toplantısında ise faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğini, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde yüzde 1,47 ile 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından yüzde 1,49 seviyelerinde dengelendi.

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5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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