Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 8,57 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,10, sterlin ise 11,82 liradan satılıyor.

Dün en düşük 8,5449 ve en yüksek 8,6275 seviyelerini gören dolar/TL, günü 8,5589 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,5710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 10,10'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 11,82'den satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 değer kaybederek 92,5 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2'lik artışla 92,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,1780'den işlem görüyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde tahvil faizlerindeki düşüş ve dolar endeksindeki toparlanmanın dikkati çektiğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 1,2960'tan kapanmasının ardından bugün yüzde 1,2450 seviyelerine geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu