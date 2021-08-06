Güne yükselişle başlayan dolar 8,54'ten işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,10'dan, sterlin ise 11,89'dan alıcı buluyor.
Dün en düşük 8,4710 ve en yüksek 8,5527 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,6 artışla 8,5290'dan tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini dördüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,5420'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 artışla 10,1080'den, sterlin/TL yatay seyirle 11,8910'dan satılıyor. Dolar endeksi dün 92,1-92,4 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1827'den alıcı buluyor.
PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azaltmaya devam ettiğini söyledi. Bugün açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verisinin, bir süredir 91,7-92,4 bandında hareket eden dolar endeksinin yön tayininde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini bildirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu