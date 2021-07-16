Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,52 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,11'den, sterlin ise 11,81'den alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,52 seviyelerinde işlem görüyor. Dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmezken, dolar/TL uluslararası piyasada düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 8,5707'den kapanış yaptı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5256'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,1076'dan, sterlin/TL de 0,3 değer kaybıyla 11,8087'den satılıyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK

Dolar endeksi ise 92,2-92,7 bandında dengelenirken, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1810'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci