Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,48 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,38'den, sterlin 12,08'den alıcı buluyor.

Dün güne 8,56 seviyelerinden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi ile 8,4635'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,8 düşüşle 8,4889 seviyelerinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından 8,47-8,50 dar bandında hareket ederken, saat 10.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 8,4870'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 10,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 12,0860'tan satılıyor. Dolar endeksi ise 89,8 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,50'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,50'den işlem görüyor
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