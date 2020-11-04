Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,49'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,91'den, sterlin ise 10,99'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 8,3942, en yüksek 8,5452 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4097'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 8,4961'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,9121'den, sterlin/TL ise 10,9920'den satılıyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

YURT İÇİNDE PİYASALAR SAKİN

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci