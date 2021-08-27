Son dakika: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,39'dan işlem görüyor

Son dakika: Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,39 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,88'den, sterlin ise 11,52'den alıcı buluyor.

Dün en yüksek 8,4032 ve en düşük 8,3480 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,3926'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 8,3930 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,8824'ten, sterlin/TL ise 11,5216'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün 92,8-93,1 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik azalışla 93 kritik eşiğinin hemen altından işlem görüyor. Dün 4 günlük yükselişine ara vererek yüzde 0,2 değer kaybeden euro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 1,1770 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR FED BAŞKANI'NA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde pay ve döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Hafta başından bu yana dar bir bantta hareket eden dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu