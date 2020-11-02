Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı
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Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı

02.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:40
Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı

Geçen haftayı rekorla kapatan dolar, yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar haftanın ilk gününde 8,38 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,9647, en yüksek 8,3875 seviyelerini gören dolar/TL, haftayı yüzde 4,8 değer kazancıyla 8,3466'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,3830'dan işlem görüyor.

EURO 9,76'DAN İŞLEM GÖRÜYOR

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,7620'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,8250'den satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de yüzde 1,1640'tan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ SIKILAŞTIRMA ADIMI ATILDI

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini, bu kapsamda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladığını belirtti.

Ayrıca, Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğunu hatırlatan analistler, genel olarak bankaların söz konusu iki kullanım tutarının yaklaşık 25-30 milyar TL arasında değişebildiğini söyledi.

Analistler, bu düzenleme ile ilgili tutarların gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak olup daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden TCMB tarafından sağlanacağını kaydetti.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ETKİLİ OLACAK

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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