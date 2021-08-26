5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
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5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,37 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,85'ten, sterlin ise 11,52'den alıcı buluyor.

Dün en yüksek 8,4250 ve en düşük 8,3665 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 8,3796'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün düşüşünü 5'inci işlem güne taşımasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 8,3720'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,8575'ten, sterlin/TL 11,5202'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün 92,8-93,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,9 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, dün arka arkaya 4'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlaması sonrası bugün 1,1770 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

GÖZLER FED BAŞKANI'NA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi döviz piyasalarında oynak bir seyir izlendiğini belirterek, yatırımcıların bekle-gör tutumuna geçişi ile işlemlerin nispeten dar bir bantta gerçekleşebileceğini söyledi. Dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de 2. çeyrek büyüme ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.

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5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor
Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor
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