Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinden işlem görüyor.

Ağustos ayının ikinci haftasından bu yana düşüş trendinde bulunan dolar/TL, dün 8,2625 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,2778'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi güne yükselişle başlarken, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 8,3110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,8680'den, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 11,4910'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 92,2 ile bir ayın en düşük seviyesini görürken, bugün dar bantta yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık iki haftadır gözlenen yükselişini sürdürerek bugün 1,1890 seviyesini test etti.

Analistler, ABD'de istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret ederek, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak enflasyon verisinin gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Münir Özkul Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Ali Öztürk Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:06:28. #1.14#

title