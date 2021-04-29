Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,92'den, sterlin 11,41'den alıcı buluyor.

Dün 8,1568 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,1995'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 8,1745'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9240'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,2120'den alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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