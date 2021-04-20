Dolar/TL, 8,10 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 8,10 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 8,10 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,0346 ve en yüksek 8,1119 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,0955'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 8,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 9,7830'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,3420'den satılıyor.

Nisan başından bu yana içinde bulunduğu düşüş eğilimini devam ettiren dolar endeksi, bugün 91'in altına indi. Dolar endeksi, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 90,9 seviyesinde, avro/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,2070 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,63'e çıkmasının piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, ABD-Rusya gerilimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve virüsün varyasyonlarına ilişkin endişelerin de TL varlıkları baskıladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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