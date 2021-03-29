Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,08'den işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,08'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,08 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,54, sterlin ise 11,14'ten işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,0830'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,5410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,1460'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1788 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,08'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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