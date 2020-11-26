Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor
26.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:29
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,92 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,47'den, sterlin ise 10,60'dan alıcı buluyor.
Dün, en düşük 7,9068 en yüksek 8,0104 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9537'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 7,9266'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?Aynı dakikalarda euro/TL 9,4709'dan, sterlin/TL de 10,6087'den satılıyor. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarmasının normalleşme yolunda atılan bir adım olduğunu belirtti.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDIBugün yurt içinde TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci