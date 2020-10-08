Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
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Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

08.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:12

Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,91 ile, euro ise 9,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla tarihin en yüksek seviyesi olan 7,91'den işlem görüyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Dolardaki yükselişe paralel olarak artışını sürdüren euro da 9,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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