Dolar 7,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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Dolar 7,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

07.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:54

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,86 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur şu sıralar 7,84'ten işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7425, en yüksek 7,8063 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,7994'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,8697 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 10.45 itibarıyla 7,8407'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2290'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 10,1385'ten satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Dolar 7,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (9)
BENJAMİN FRANKLİN: 7. 86 DAMAT EFENDİYİ İLGİLENDİRMİYOR Kİ. . !
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AKP: akp hukumetınde sevmedigim tek sey ekonomi onun dısında beğendigim bir politika izliyorlar ıc ıslerı bakanı olsun dıs ıslerı bakanı olsun ama en önemli konu herseyin basıda ekonomidir lütfen sacma sapan stratejilerden vazgecin ve ekonomiye odaklanın
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VATANDAŞ: Bu onur şu anki ekonomi yönetiminin. helal olsun valla hiç değilse bir konuda rekor kırdık. Bir yılda dolar, euro, altın 0 arttı. Kolymı bunu başarmak. Devalüasyondan hiç bahsetmiyor kimse. Bakan efendi ekonomi başta olmak üzere her şey çooooook güzel diyor. Ha onun ekonomisi tabi.
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