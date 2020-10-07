Dolar 7,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,86 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur şu sıralar 7,84'ten işlem görüyor.
Dün en düşük 7,7425, en yüksek 7,8063 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,7994'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,8697 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 10.45 itibarıyla 7,8407'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2290'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 10,1385'ten satılıyor.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci