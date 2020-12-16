Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor

16.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:48

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,80 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 10,51'den satılıyor.

Dün en düşük 7,8171, en yüksek 7,8694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,8362'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 7,8048'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,4969'dan, sterlin/TL 10,5177'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Bülent Turan Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Demet Akalın Aleyna Tilki Nilgün Belgün
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 09:48:57. #1.14#
title