Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,80 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 10,51'den satılıyor.

Dün en düşük 7,8171, en yüksek 7,8694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,8362'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 7,8048'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Aynı dakikalarda euro/TL 9,4969'dan, sterlin/TL 10,5177'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci