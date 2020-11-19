Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar 7,71 liradan işlem görüyor

Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar yeni güne sakin başladı. Dolar an itibariyle 7,71 liradan işlem görürken, aynı saatlerde euro 9,15 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

Türkiye ekonomisinde geçen haftalarda yaşanan gelişmeler dövizde ciddi şekilde etkili oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hukuk ve ekonomide reform açıklaması gözleri Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevirdi.

Bu durum döviz üzerinde de etki yarattı. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi güne sakin bir başlangıç yapan dolar 7,71 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı saatlerde euro 9,15 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

KORONAVİRÜSTEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 92,5 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1850 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklendiğini belirterek, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışı ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve konut satışları verilerin takip edileceğini bildirdi.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentileri 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci