Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor
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Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor

11.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:22

Cuma gününü 7,35'ten tamamlayan dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,10'dan, sterlin ise 10,09'dan işlem görüyor.

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yaptı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 7,4580'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 9,1027'den, sterlin/TL de 10,0926'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri ve merkez yönetim iç borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, çarşamba günü yayımlanacak takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artacağını tahmin ediyor.

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Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
HE: asgari ücretlere maaşlara vb. zam işi bitti doğaldır
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