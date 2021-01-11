Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yaptı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 7,4580'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 9,1027'den, sterlin/TL de 10,0926'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri ve merkez yönetim iç borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, çarşamba günü yayımlanacak takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci