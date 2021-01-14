Güne yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

14.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:29

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,07'den, sterlin ise 10,18'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 7,4546'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, 9,0713'ten, sterlin/TL de 10,1876'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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