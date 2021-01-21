Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar da euro 9,00'dan, sterlin ise 10,17'den alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,3875, en yüksek 7,4866 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 7,4128'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,0053'den, sterlin/TL de 10,1773'ten satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci