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Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,39'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,79'dan, sterlin ise 9,73'ten alıcı buluyor.

18.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:46

Dün en düşük 7,3623, en yüksek 7,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,3831'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3930'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 8,7940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 9,7310'dan satılıyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

Kaynak: AA

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