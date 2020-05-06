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Dolar/TL 7,12 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 7,12 seviyesinden işlem görüyor
06.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:40

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1210'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1210'dan işlem görüyor.

Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,7140'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,8685'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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