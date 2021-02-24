Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor

24.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:41

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,12 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,66'dan, sterlin ise 10,10'dan satılıyor.

Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,1057'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 7,1240'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda 8,6615'ten, sterlin/TL de 10,1080'den satılıyor. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

PİYASALAR POWELL'IN SUNUMUNA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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