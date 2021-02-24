Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor

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Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,1057'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 7,1240'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR POWELL'IN SUNUMUNA ODAKLANDI

Euro/TL, aynı dakikalarda 8,6615'ten, sterlin/TL de 10,1080'den satılıyor. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci