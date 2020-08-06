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Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,07'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,45'ten, sterlin ise 9,38'den alıcı buluyor.

06.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:49

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,04'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,07 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,45'ten, sterlin/TL ise 9,38'den satılıyor. Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
BERAT ALBAYRAK: Bazı kişiler dolar 8, 9, 10 u görecek demiş merak etmesinler ekonomi çoh iyiii. 11 i görecez inşallah. . .
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