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Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
11.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:52

Haftaya düşüşle başlamasının ardından kayıplarını tekrar kazanan dolar 7,09'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,67'den, sterlin ise 8,77'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 7,07-7,17 bandında işle gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 7,0871'den tamamladı. Cuma günkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,0690 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, kayıplarını tekrar kazanarak saat 11.30 itibarıyla 7,0922'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6730'dan, sterlin/TL ise 8,7709'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 99,9 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,0835'ten işlem görüyor.

DOLARDA 7,07 SEVİYESİ KRİTİK

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.

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Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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