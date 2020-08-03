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Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlamasının ardından 6,98 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 8,22'den, sterlin ise 9,14'ten alıcı buluyor. Analistler dolarda teknik açıdan 6,97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7,10-7,20 aralığının takip edileceğini bildirdi.

Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
03.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:06

Cuma günü uluslararası piyasalarda en düşük 6,9570, en yüksek 7,0153 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9720'den tamamladı. Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda yükselişle başlayan dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla 6,9828'an işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,2232 ve sterlin/TL 9,1433 seviyelerinde bulunuyor. Bir süredir düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, cuma günü 92,55 ile yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 93,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,1910'la yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1750'den işlem görüyor.

DOLARDA 7,10-7,20 SEVİYELERİ GELEBİLİR

Analistler, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise küresel bazda açıklanacak imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti. Dolarda, teknik açıdan 6,97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7,10-7,20 aralığının takip edileceğini bildiren analistler, 6,95'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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