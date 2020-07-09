Dolar, güne yatay seyirle başladı Dün 6,8475 - 6,8671 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8607'den tamamladı. Dolar güne 6,86'dan başladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7995'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6735'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1354 seviyesinde seyrediyor.

6,84-6,87 BANDI İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA