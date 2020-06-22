Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6,84'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,67'den, sterlin ise 8,50'den alıcı buluyor.

Cuma günü 6,8305-6,8603 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8529'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 6,8445'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6750'den, sterlin/TL de 8,5020'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 97,5 seviyesinde dengelendi. Euro/TL paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1190 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,80-6,87 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde, tüketici güven endeksinin haziranda 62,6 seviyesine yükseldiğini belirterek, yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA