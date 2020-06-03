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Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor

Dün 10 kuruş birden düşen dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 6,72'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,46'dan alıcı buluyor.

03.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:14

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gerileyen dolar/TL, yaklaşık 2 ayın düşük seviyesi olan 6,6871'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre 10 kuruş birden düşerek 6,7131'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,7229'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 artışla 7,5350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,4670'ten satılıyor. Dolar endeksi, düşüşünü 7. işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 97,3 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 2,5 ayın ardından 1,12 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 0,5 artışla 1,1224 seviyesinden işlem görüyor.

DOLARDA 6,70 KRİTİK SEVİYE

Analistler, bugün yurt içinde mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 1,36 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti. ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in altında kapanışlar olması durumunda 6,67 ve 6,62'nin gündeme geleceğini dile getirdi.

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Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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