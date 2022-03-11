Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,85'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,95 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,47'den, sterlin/TL ise 19,58'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 yükselmesinin ardından şu sıralarda 98,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Euro/ Dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.