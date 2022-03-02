Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kur 14 lira seviyesini aştı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,9019'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 14,07 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,67'den, sterlin/TL ise 18,78'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 97,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,1095'ten alıcı buluyor.

FED'İN FAİZİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini bildirdi. Buna göre, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Şubat ayında tahvil piyasalarında Fed'in 7 faiz artışına gideceği öngörülürken, dünkü gelişmeler sonrası tahminler bu sene 5 faiz artışına gidileceği şeklinde güncellendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün artan talebin etkisiyle yüzde 1,68'le 14 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 1,71 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Yüksek risk algısı sonrası dün yüzde 1,86 değer kazanarak 1.946 dolara çıkan altının ons fiyatı şu sıralarda 1.944 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün de yüzde 6 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 112 dolar sınırına çıktı. Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.