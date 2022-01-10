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Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 13,83 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,67'den, sterlin ise 18,79'dan alıcı buluyor.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 13,7750'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,13 değer kazanarak 15,6740'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 18,7950'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını bildirdi. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 95,7 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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