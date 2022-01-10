Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 13,7750'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,8340 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,13 değer kazanarak 15,6740'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 18,7950'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

TAHVİL PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını bildirdi. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 95,7 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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