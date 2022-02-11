Dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 13,5128'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,54 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,44'ten, sterlin/TL ise 18,38'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 95,9 seviyesinde, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,1390 seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ

Analistler, dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin yüzde 92'ye yükseldiğini söyledi. Söz konusu fiyatlamayla birlikte tahvil piyasasında satış baskısının arttığını kaydeden analistler, doların da diğer para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, ödemeler dengesi aralıkta 3,8 milyar dolar açık verirken, 2021'de toplam cari açık 14,9 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi aralıkta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 14,4 artarak ekonomistlerin beklentilerini geride bıraktı.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksinin yanı sıra piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi. Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.