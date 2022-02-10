Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler
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Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,54 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,51'den, sterlin ise 18,38'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 13,5415'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 13,5470 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 15,51'den, sterlin/TL ise 18,38'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1420'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.
Yurt içinde açıklanan verilere göre işsizlik aralıkta değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, İşsizlik, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (3)

Irmak Kemalettin:

Rekor derecede düşmüş insanın aklıyla dalgamı geçiyordunuz

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yiğit:

zaten çıkmaya başladığı zamanlarda 8 lira civarındaydı şimdi buradan hareket etmemesi çok normal. bu seviyeye gelmesi 2 sene alırdı zaten ;)

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Murat Vatansever:

Daha düşmeli.!

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