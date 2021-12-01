Dün gece 14 lira sınırını aşan dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 13,8835 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, günü önceki kapanışın yüzde 6,8 üzerinde 13,6962'den tamamladı. Gece saatlerinde yükselişini sürdüren kur, 14,01'e kadar yükselerek rekor tazeledi. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 13,4310 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,2526'dan, sterlin/TL ise 17,9407'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

ABD'DE GÜNDEM ENFLASYON

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell dün, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü kaydederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirtti. Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu ifade eden Powell, kasım toplantısında açıkladıkları varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olabileceğini, Fed'in aralık ayı toplantısında bunu tartışacaklarını söyledi.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin devam eden belirsizliklerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını ifade etti. ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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