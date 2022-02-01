Güne yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 13,3260'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 13,3860 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,09'dan, sterlin/TL ise 18,06'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 96,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1240'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI, Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç, 96,4'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.