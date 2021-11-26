Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,03 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 12,0033'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 12,0280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 değer kazanarak 13,5110'dan, sterlin/TL yatay seyirle 15,9890'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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