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Güne yükselişle başlayan dolar, 11,88 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 11,88 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 2,64 değer kazanarak 13,4490'dan, sterlin yüzde 2,70 yükselişle 15,9630'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,2 artışla 11,5664'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,7 artışla 11,8750 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,64 değer kazanarak 13,4490'dan, sterlin/TL yüzde 2,70 yükselişle 15,9630'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini, bu kapsamda ekonomi yönetiminden gelen açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra piyasasının kapalı olduğunu, bu nedenle uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatı 694 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 694 lira seviyesinden işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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