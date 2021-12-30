Dolar kaç tl? 30 Aralık Dolar düştü mü?

Beklenmedik bir anda yükselişe geçen Dolar, vatandaşları tedirgin etti. Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki dolar şu sıralar ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 13:51 itibarıyla şu dakikalarda dolar 13,06 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Saat 13:51 itibarıyla dolar 13,06'dan, gram altın 759 liradan, euro ise 14,79'dan işlem görüyor.

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