Dolar kaç tl? 30 Aralık Dolar düştü mü? - Haberler
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Dolar kaç tl? 30 Aralık Dolar düştü mü?

Dolar kaç tl? 30 Aralık Dolar düştü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar, doların durumunu merak ediyor. Dolar ne kadar? Dolarda son durum ne? soruları aratılıyor.

Beklenmedik bir anda yükselişe geçen Dolar, vatandaşları tedirgin etti. Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki dolar şu sıralar ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 13:51 itibarıyla şu dakikalarda dolar 13,06 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Saat 13:51 itibarıyla dolar 13,06'dan, gram altın 759 liradan, euro ise 14,79'dan işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü

Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü

 Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.'

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."

 Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor

Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor

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