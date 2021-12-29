Dolar kaç tl? 29 Aralık Dolar düştü mü? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar kaç tl? 29 Aralık Dolar düştü mü?

Dolar kaç tl? 29 Aralık Dolar düştü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar, doların durumunu merak ediyor. Dolar ne kadar? Dolarda son durum ne? soruları aratılıyor.

Beklenmedik bir anda yükselişe geçen Dolar, vatandaşları tedirgin etti. Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki dolar şu sıralar ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 10:15 itibarıyla şu dakikalarda dolar 12,09 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Saat 10:15 itibarıyla dolar 23.56'dan, gram altın 701 liradan, euro ise 13,66'dan işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor

 Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title