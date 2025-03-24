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DOLAR KAÇ TL 24 MART 2025: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI!

DOLAR KAÇ TL 24 MART 2025: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI!
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi ANLIK döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 24 Mart 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:17 itibariyla yüzde 0,48 artışla 38,0140'dan işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL 24 MART 2025: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI!Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,13 artarak 41,1244'ten işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL 24 MART 2025: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI!Merkez Bankası Sterlin TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,04 değer kaybıyla 49,0811'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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