Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dola kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira?