Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı?

28.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:27
Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dola kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulankonularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekor kırdı mı? 1 Dolar kaç lira? İşte, güncel dolar fiyatları!

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

28.10.2020 13.22 itibarıyla dolar8,2878'den işlem görüyor.

DÖVİZ VE ALTIN KURLARI

ABD Doları: 8,2878 - 13:22

Euro: 9,7329 - 13:22

İngiliz Sterlini: 10,7329 - 13:22

Altın Ons: 1899,63- 13:22

Altın Gram: 506,24 - 13:22

Çeyrek Altın: 820.58- 13:22

Yarım Altın: 1641,16 - 13:22

Tam Altın: 3277,87 - 13:22

Cumhuriyet Altıni: 3380,08- 13:22

İlgili Haberler

Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?
Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?
Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?
Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?
Dolar kuru bugün: Dolar kaç TL oldu? Canlı dolar kuru
Dolar kuru bugün: Dolar kaç TL oldu? Canlı dolar kuru
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Aslı Enver Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 13:27:29. #1.15#
title