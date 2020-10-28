Dolar kaç para oldu? 1 Dolar kaç lira ediyor? Dolar rekor kırdı mı?
28.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:27
Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dola kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira?
Ekonomi dünyasının en çok konuşulankonularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekor kırdı mı? 1 Dolar kaç lira? İşte, güncel dolar fiyatları!
1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
28.10.2020 13.22 itibarıyla dolar8,2878'den işlem görüyor.
DÖVİZ VE ALTIN KURLARI
ABD Doları: 8,2878 - 13:22
Euro: 9,7329 - 13:22
İngiliz Sterlini: 10,7329 - 13:22
Altın Ons: 1899,63- 13:22
Altın Gram: 506,24 - 13:22
Çeyrek Altın: 820.58- 13:22
Yarım Altın: 1641,16 - 13:22
Tam Altın: 3277,87 - 13:22
Cumhuriyet Altıni: 3380,08- 13:22