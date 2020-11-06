Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor
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Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor

06.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:21

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin henüz netleşmemiş olması ve gerginliğin artması doları da etkiledi. Hafta içinde 8.40 - 8.50 seviyelerinde işlem gören dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 10 liradan, sterlin 11.09'dan işlem görüyor.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonuçları henüz netleşmezken piyasalar Biden'ın öne geçmesiyle biraz rahatlamış ve dolar düşüşe geçmişti. Ülkedeki belirsizlik ve gergin durum doların kademeli olarak artmasına neden oldu.

Son günlerde 8.40 - 8.50 arasında işlem gören dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor. ABD'deki durumun netleşmesiyle birlikte dolar kurunda da değişiklikler olacağı tahmin ediliyor.

EURO 10 LİRA OLDU

Aynı saatlerde euro 10 liradan işlem görürken, sterlin de 11.09'dan işlem görüyor.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksinde de gerileme gözleniyor. Dolar, ABD seçimlerinden gelecek haberlere göre gün içinde iniş çıkışlar yaşayabilir. Öte yandan koronavirüs salgının yarattığı endişelerde dövizler üzerinde baskılı olmaya devam ediyor.

Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor
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