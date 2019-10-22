Dolar güne 5.85 liranın üzerinde başladı

22.10.2019 09:07

Geçtiğimiz hafta Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gerilen ABD-Türkiye ilişkileri doların 5.93 liraya yükselmesine sebep olmuştu. Dolar/TL ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma sonrası ise cuma gününü 5.78 seviyesinden tamamlamıştı.

YPG'YE VERİLEN SÜRE DOLARI ETKİLEDİ Mİ?

Suriye'de bu akşam 22.00'da terör örgütlerinin güvenli bölgeyi boşaltması için verilen süre doluyor. ABD tarafından verilen sözlerin tutulup tutulmadığı da bu akşam itibarıyla belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer söz verilen çekilme tamamlanmazsa harekatın devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla gece saatlerinde harekatla ilgili alınacak karara göre kurda iki yönlü de bir hareket yaşanabilir.

GÖZLER MERKEZ'DE

Bu gece kritik olsa da piyasaların gözü öncelikli olarak perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından Merkez Bankası PPK'dan faiz indirimi beklentisi de yükseldi. Bu sebeple dolar/TL'de yükseliş yaşandı.

Dün yeni haftaya 5.79'dan başlayan dolar/TL bu sebeple akşam saatlerinde 5.86'yı aştı. Yeni güne de 5.8560 seviyesinden başladı.