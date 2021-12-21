Dolar düştü, vatandaşlar döviz bürolarına koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gece döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı.

MAKAS 2.5 TL'YE KADAR ÇIKTI

Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2.5 TL'ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

"ALIŞ SATIŞ ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR"

Döviz bozduran bir vatandaş, "Dövizciler doları hala düşürmüyorlar. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Tüm dövizcilere önlem getirilmesi lazım. Alış satış arasında çok büyük fark var. Şu an dolar bozmaya geldim ama maalesef bozamıyorum. Bunu yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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